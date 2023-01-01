Квартал Светлый
современный комфорт-класс!
«Светлый» – квартал для тех, кто ждал перемен
Семейный, доступный, современный!
Семейный, доступный, современный!
Новый формат – ближе к мечте, ближе к Москве
9
км до МКАД, Московская область, г. Балашиха
1 238
современных квартир
4 475 м2
семейный ТРЦ
1000 Мб/с
быстрый интернет, ТВ и телефония
Преимущества жизни в «Светлом» квартале
Комфорт и качество
Строится для людей, строится надолго
Реальные квартиры
Жить легко, жить настоящим
Здоровье и спорт
Дыши ровно, дыши глубоко
Забота и безопасность
Хорошо дома, хорошо в квартале
Много маршрутов – быстро на машине,
быстро без машины
быстро без машины
17
минут от остановки у дома до метро
2
ветки в центр от станций метро «Новогиреево» и «Партизанская»
в 2023
году МЦД-4 Киевско-Горьковский диаметр
М7
обновленная федеральная трасса
Дублеры
федеральной трассы в Балашихе для городского транспорта
Живи!
Работай!
Развивайся!
В самом большом городе Московской области
«Светлый» – надежный проект
с заботой о будущем!
Максимальная надежность приобретения квартир с перечислением денежных средств по договору участия в долевом строительстве на счет эскроу. Застройщик строит жилой комплекс при проектном финансировании банком ДОМ.РФ
Ипотечные программы кредитования в банках партнерах от 3 %