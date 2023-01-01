«Светлый» – надежный проект

с заботой о будущем!

Максимальная надежность приобретения квартир с перечислением денежных средств по договору участия в долевом строительстве на счет эскроу. Застройщик строит жилой комплекс при проектном финансировании банком ДОМ.РФ

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