Заказать звонок +7 (495) 150-19-91
Выбрать квартиру
Подбор по параметрам
Подбор на плане
Квартиры
от 23,1 кв.м
Камера
online корп. 4
Камера
online корп. 3
Квартал Светлый
современный комфорт-класс!
«Светлый» – квартал для тех, кто ждал перемен
Семейный, доступный, современный!
Новый формат – ближе к мечте, ближе к Москве
9
км до МКАД, Московская область, г. Балашиха
1 238
современных квартир
4 475 м2
семейный ТРЦ
1000 Мб/с
быстрый интернет, ТВ и телефония
Преимущества жизни в «Светлом» квартале
Комфорт и качество

Строится для людей, строится надолго

Реальные квартиры

Жить легко, жить настоящим

Здоровье и спорт

Дыши ровно, дыши глубоко

Забота и безопасность

Хорошо дома, хорошо в квартале

Много маршрутов – быстро на машине,
быстро без машины
17
минут от остановки у дома до метро
2
ветки в центр от станций метро «Новогиреево» и «Партизанская»
в 2023
году МЦД-4 Киевско-Горьковский диаметр
М7
обновленная федеральная трасса
Дублеры
федеральной трассы в Балашихе для городского транспорта
Живи!
Работай!
Развивайся!
В самом большом городе Московской области

«Светлый» – надежный проект
с заботой о будущем!

Максимальная надежность приобретения квартир с перечислением денежных средств по договору участия в долевом строительстве на счет эскроу. Застройщик строит жилой комплекс при проектном финансировании банком ДОМ.РФ

Ипотечные программы кредитования в банках партнерах от 3 %

Подробнее

Последние новости
Все новости
6 сентября
Динамика диктует цены
6 июля
Встреча с банком ВТБ
6 июля
Партнёрская встреча с ВТБ и Метр квадратный
Ход строительства
Подробнее
2023
сентябрь
9 фотографий
август
12 фотографий
июль
13 фотографий
июнь
10 фотографий
апрель
1 фотография
март
1 фотография
февраль
1 фотография
январь
1 фотография
декабрь
1 фотография
октябрь
2 фотографии